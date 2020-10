PSG : Paris s’enflamme pour Moise Kean, Ancelotti calme l’euphorie

Dans : PSG.

Auteur de deux doublés consécutifs, Moise Kean se montre efficace pour ses débuts au Paris Saint-Germain. Ses performances n’ont pas échappé à son club d’Everton qui a rappelé un détail important dans le contrat de l’attaquant.

On peut de nouveau parler d’une bonne pioche pour le directeur sportif Leonardo. Arrivé en toute fin de mercato, Moise Kean répond déjà aux attentes du Paris Saint-Germain et de Thomas Tuchel. L’entraîneur parisien apprécie le profil de l’Italien qu’il juge complémentaire avec celui de Kylian Mbappé. Mais surtout, l’attaquant prêté par Everton a fait preuve d’une redoutable efficacité en s’offrant deux doublés contre Dijon (4-0) en championnat et l’Istanbul Basaksehir (0-2) en Ligue des Champions. Autant dire que l’on s’emballe vite pour le concurrent de Mauro Icardi. Sauf que du côté des Toffees, le manager Carlo Ancelotti a pris soin de rappeler un détail à son ancien club.

« Je n'ai pas parlé avec lui mais je l'ai vu marquer quatre buts en deux matchs. C'est bien. C'est bien pour le PSG, pour lui et aussi pour nous, s’est réjoui le coach italien en conférence de presse. S'il va revenir la saison prochaine ? C'est ce que dit le contrat. On a décidé de l'autoriser à partir en prêt, pour jouer davantage, pour avoir plus d'opportunités. Il montre ses qualités et il reviendra la saison prochaine. » Autrement dit, le prêt de Moise Kean ne contient aucune option d’achat en faveur du Paris Saint-Germain.