PSG : Kean c'est de la bombe, Icardi tremble !

Dans : PSG.

Auteur de quatre buts face à Dijon et Istanbul Basaksehir, le jeune Moise Kean (20 ans) profite parfaitement de l’absence de Mauro Icardi au PSG.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. En l’absence de Mauro Icardi, forfait contre Dijon et Basaksehir mercredi en Ligue des Champions, Moise Kean était titulaire à la pointe de l’attaque du PSG. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international italien a parfaitement profité des deux occasions offertes par Thomas Tuchel de briller. Auteur d’un doublé contre Dijon, l’ancien attaquant de la Juventus Turin et d’Everton a remis ça en Turquie. Et la présence de Moise Kean peut sérieusement inquiéter Mauro Icardi selon Benoît Cauet. Car pour l’ancien milieu du PSG, désormais entraîneur dans les catégories de jeunes à l’Inter, la palette de Moise Kean est plus large et plus complète que celle de Mauro Icardi.

« Icardi est un pur finisseur. Même s'ils occupent le même poste de référence, ils ne sont pas comparables. Kean est plus mobile dans les seize mètres. Il a un potentiel physique supérieur pour bouger les défenses, mais aussi cette capacité à tenir le ballon. Icardi est plus sur une ou deux touches. Il joue sur sa force. Sa marge de manœuvre est réduite aux seize mètres. La palette de Kean est plus large » juge dans L'Equipe Benoît Cauet, pour qui Moise Kean a très clairement un coup à jouer au Paris Saint-Germain cette saison. Une analyse d’autant plus intéressante pour le jeune italien qu’une place est également à prendre à la pointe de l’attaque de la sélection italienne dans l’optique de l’Euro 2021, Ciro Immobile ne parvenant pas à confirmer avec l’Italie ses performances exceptionnelles sous le maillot de la Lazio Rome. En s’imposant au PSG, Moise Kean pourrait ainsi faire d’une pierre deux coups et donner un véritable élan à sa prometteuse carrière.