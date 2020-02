PSG : Paris n’aime pas Tuchel, l’Europe veut lui chiper !

Dans : PSG.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2021, Thomas Tuchel pourrait être remercié par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi en cas de nouvel échec en Ligue des Champions cette saison.

Pour l’heure, il est absolument impossible de pronostiquer l’avenir de Thomas Tuchel, critiqué récemment par plusieurs observateurs dont Luis Fernandez, et de savoir si le coach allemand sera toujours à la tête du PSG la saison prochaine. Mais s’il venait à être viré par Leonardo, Thomas Tuchel n’aura que l’embarras du choix pour rebondir. Et pour cause, Le 10 Sport affirme que l’entraîneur du Paris Saint-Germain est un manager très courtisé à travers l’Europe. En Allemagne, sa cote est toujours très importante puisque le Bayern Munich, qui cherche un entraîneur pour la saison prochaine, est très intéressé par sa venue. A tel point que le directeur sportif bavarois Hasan Salihamidzic s’est récemment entretenu avec le coach du PSG dans le but de lui présenter son projet pour l’avenir du Bayern Munich.

Mais il n’y a pas que dans son pays natal que Thomas Tuchel est grandement apprécié puisque le média révèle également l’intérêt de Manchester United. Toujours en place pour l’instant, Ole Gunnar Solskjaer est loin de faire l’unanimité chez les Red Devils et en cas de départ du Norvégien à l’issue de la saison, alors Manchester United se verrait bien activer la piste Thomas Tuchel. Enfin, et c’est une gigantesque surprise, le FC Barcelone est également à l’affût dans le dossier menant à l’entraîneur du PSG. Le club blaugrana vient pourtant de changer de coach, en nommant Quique Setien à la place d’Ernesto Valverde. Mais le scepticisme est déjà présent autour de l’ancien homme fort du Betis Séville, à tel point que son départ à la fin de la saison est évoqué en interne. Thomas Tuchel n’a donc pas à s’inquiéter, il ne pointera pas à Pôle Emploi à la fin de la saison en cas de départ du PSG.