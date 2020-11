PSG : Paris en danger en Europe, Pierre Ménès tremble !

Dans : PSG.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain jouera un match capital pour son avenir en Ligue des Champions sur la pelouse du RB Leipzig.

Il faut dire qu’en s’inclinant sur sa pelouse contre Manchester United dès la première journée, le PSG s’est mis dans une position inconfortable. Et avant le déplacement à Leipzig, il n’y a pas vraiment de quoi être serein dans la mesure où Neymar et Kylian Mbappé manqueront le match en Allemagne. Autant de paramètres qui laissent Pierre Ménès dubitatifs, même si le journaliste de Canal Plus se veut par ailleurs indulgent sur les performances moyennes du Paris Saint-Germain en Ligue 1 depuis le début de la saison.

« J’entends partout le PSG joue mal, le PSG ne donne pas du rêve. Mais remettons les choses dans leur contexte. Ils ont fait une finale de Ligue des Champions, le lendemain de la reprise du championnat. Ce qui est déjà complètement con. Ils ont eu une semaine de vacances. Ils n’ont pas eu de préparation. Donc c’est une équipe qui est physiquement totalement à la ramasse. L’objectif du PSG est de sortir des poules (en Ligue des Champions) et d’être leader à la fin de l’année, en décembre. Être leader, ce sera certainement le cas, mais sortir des poules, ce n’est pas fait ! Et sans Mbappé mercredi, en plus des autres absents, ça va être très compliqué à Leipzig. Je suis inquiet pour le PSG en Ligue des Champions » a livré le consultant de la chaîne cryptée, pour qui le champion de France devra redoubler de méfiance lors de son déplacement à Leipzig mercredi soir. D’autant qu’en parallèle, Manchester United pourra quasiment assurer sa qualification en huitième de finale en cas de victoire contre Istanbul Basaksehir.