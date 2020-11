PSG : Mbappé n’est pas dans l’avion pour Leipzig

Dans : PSG.

La délégation parisienne a pris son envol pour Leipzig ce mardi, en vue de son match de Ligue des Champions qui doit se dérouler ce mercredi soir. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel a appris une bien mauvaise nouvelle avec le forfait de Kylian Mbappé, touché à la cuisse contre Nantes et qui ne sera donc pas remis. Un point sera fait sur le possible retour de l’attaquant français ce jeudi. Neymar, Verratti, Icardi et Draxler sont forfaits, et ne reviendront pas le week-end prochain non plus, a prévenu le PSG dans son point médical de ce mardi matin.