PSG : Paredes pour 20ME, l'Inter s'emballe

Le profil de Leandro Paredes plaît énormément à Antonio Conte qui voit en lui le renfort parfait pour le milieu de terrain de l'Inter Milan.

Arrivé à Paris à l'hiver 2019 en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg pour environ 47 millions d'euros, Leandro Paredes a connu une adaptation compliquée. Pas forcément dans les plans de Thomas Tuchel, le milieu de terrain avait repoussé les avances de la Juve et du Napoli, affirmant une ferme volonté de s'imposer dans la capitale. Petit à petit, l'Argentin s'est installé dans l'entre-jeu parisien jusqu'à devenir un titulaire indiscutable. Depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc, il a pris place parmi les cadres de l'équipe et fait partie des des chouchou de son entraîneur.

L'Inter intéressé par Paredes ?

Passé par la Serie A entre 2014 et 2017 (Vérone, Empoli, AS Roma), Leandro Paredes a conservé une très belle cote en Italie. D'après les informations révélées par le site espagnol TodoFichajes, Antonio Conte a fait du joueur du PSG sa priorité en vue du prochain mercato. Le récent champion d'Italie pourrait perdre Arturo Vidal ou encore Christian Eriksen et est à la recherche de renforts au milieu de terrain. Déjà en janvier dernier, le technicien italien avait tenté d'attirer le milieu défensif à Milan, sans succès. L'international argentin, fougueux et généreux sur le terrain colle parfaitement au style de jeu de l'entraîneur intériste, qui après avoir ramené l'Inter au sommet en championnat, a pour ambition de refaire des Nerazzurri un prétendant à la Ligue des Champions. Sous contrat avec Paris jusqu'en 2023, Leandro Paredes est estimé à environ 20 millions d'euros, une somme abordable pour l'Inter. Néanmoins, au vue du nouveau statut du joueur de 26 ans au PSG, il ne sera pas facile de convaincre Leonardo et surtout Mauricio Pochettino de céder son joueur, et ce malgré les très bonnes relations entre les deux clubs depuis la vente de Mauro Icardi à Paris.