PSG : Icardi, Di Maria, Paredes... Pocchetino a ses chouchoux

Depuis sa nomination en tant qu'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino fait confiance aux joueurs argentins de l'effectif.

Choisi par Leonardo pour succéder à Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino cherche encore la bonne formule pour le PSG. Si l'entraîneur hésite encore quant au positionnement de Marco Verratti ou encore sur le rôle attribué à Kylian Mbappé, certaines décisions semblent bien ancrées dans l'esprit de l'Argentin. Ainsi, l'ancien coach des Spurs a confirmé Mauro Icardi comme titulaire à la pointe de l'attaque parisienne, au grand dam de Moise Kean. Ángel Di María, dont la prolongation n'est toujours pas réglée, et Leandro Paredes, souvent remplaçant sous Thomas Tuchel, sont également des titulaires indiscutables. Le point commun entre ces trois joueurs ? Leur nationalité ! Pour Stéphane Bitton, chroniqueur chez France Bleu Paris, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a clairement ses chouchoux.

« Avec le changement d’entraîneur, la géopolitique du vestiaire du PSG est modifiée. Thomas Tuchel est allemand. Et s’il a trouvé Julian Draxler en arrivant à Paris, il a fait venir Thilo Kehrer et Eric Choupo-Moting. Ce qui n’était pas la meilleure idée puisque la suite nous a montrés qu’ils n’avaient pas forcément leur place au PSG. Et il est parti depuis. Tous les entraîneurs du monde vous diront que cette influence invisible n’existe pas et qu’ils font jouer les meilleurs. Sauf que Mauricio Pochettino est arrivé, et qu’avec lui les meilleurs ne sont plus les mêmes qu’avec Tuchel. Aujourd’hui, Paredes, argentin, Icardi, argentin, Di Maria, argentin, sont de retour dans l’équipe-type du PSG. Vous avouerez quand même que le hasard fait bien les choses » a déclaré le journaliste. Si sur le fond, donner du temps de jeu à des joueurs en fonction de leur nationalité est évidemment critiquable, il paraît sévère de comparer des joueurs comme Di Maria ou Icardi à Kehrer et Choupo-Moting.