PSG : Ce titi l’avoue, le Paris SG ne le fait plus vibrer

Impatient d’obtenir du temps de jeu au haut niveau, Kingsley Coman avait quitté le Paris Saint-Germain avant même de devenir professionnel. Quelques années plus tard, le Français ne regrette pas décision.

Et on peut le comprendre au vu de sa trajectoire. Même si tout ne s’est pas passé comme prévu à la Juventus Turin, l’ailier de 23 ans réalise un beau parcours au Bayern Munich. Ses graves blessures à la cheville ne l’ont pas empêché de s’imposer en club comme en sélection. En effet, Coman fait de nouveau partie du rassemblement de l’équipe de France, en compagnie de ses anciens coéquipiers du Paris Saint-Germain Presnel Kimpembe, Alphonse Areola et Mike Maignan.

Et encore, le club francilien aurait été encore mieux représenté si des joueurs comme Adrien Rabiot et Moussa Dembélé avaient été convoqués. « Cela ne m'étonne pas, car nous sommes encore très jeunes, a réagi Coman pour le quotidien Le Parisien. Je sais qu'un jour Moussa Dembélé sera appelé. Mais il y a aussi Mike (Maignan) et Alphonse (Areola), les gardiens. Et puis deux joueurs de champ, c'est grand et ça démontre les qualités de cette génération. »

L’aveu de Coman sur le PSG

Le milieu offensif du Bayern est fier, et pourtant, son attachement à son club formateur disparaît progressivement. « Cela s'est estompé, a-t-il avoué. Ça fait longtemps que je vis à Munich et que j'ai moins de rapports avec la France. Au fond du cœur, si le PSG joue contre une équipe je vais le supporter, mais désormais je regarde plus le match de football. » Il faut dire que le champion de France est aussi un concurrent du Bayern en Ligue des Champions.