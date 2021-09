PSG : Paredes-Leonardo, la surprenante négociation

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En l’absence de Gana Gueye et de Marco Verratti contre Bruges en Ligue des Champions mercredi, Mauricio Pochettino a titularisé Leandro Paredes.

Titulaire régulier l’an passé, l’international argentin n’a pas beaucoup joué avec le PSG depuis le début de la saison. Aligné dans son rôle préférentiel de sentinelle contre Bruges en Ligue des Champions, Leandro Paredes n’a pas brillé. Trop lent dans ses prises de décision et dans le rythme imprimé à la récupération, l’ex-milieu défensif du Zénith Saint-Pétersbourg a d’ailleurs été sorti dès la mi-temps par Mauricio Pochettino en lieu et place de Danilo Pereira, qui n’a pas beaucoup plus été mis en valeur. C’est dans ce contexte, après ce match très moyen de Leandro Paredes, que Calcio Mercato dévoile une information que personne n'avait vu venir au sujet de l’avenir de l’Argentin.

Une prolongation de Paredes envisagée ?

A en croire les informations du média italien, Leonardo est actuellement en négociations avec les représentants de Leandro Paredes pour une prolongation au-delà de 2023 de l’international argentin. Une information d’autant plus surprenante qu’il avait été expliqué à de nombreuses reprises que Leonardo avait été sidéré en découvrant le salaire de Leandro Paredes au moment où il a repris le flambeau d’Antero Henrique au poste de directeur sportif. Et pour cause, l’ancien joueur de l’AS Roma perçoit l’un des plus gros salaires de l’effectif parisien, une rémunération qui n’est pas du tout en adéquation avec son statut et son importance pour le Paris SG. Il serait donc surprenant qu’il reçoive une prolongation de contrat, mais des négociations sont pourtant menées. Si aucun accord ne venait à être trouvé, alors la décision de vendre Leandro Paredes lors du prochain mercato, à un an de la fin de son contrat, pourrait être prise. Mais il faudra convaincre le joueur de partir, ce qui ne sera pas simple. Car de toute évidence, sauf peut-être en Angleterre, jamais Leandro Paredes ne trouvera un club qui lui paiera le salaire qu’il perçoit actuellement au PSG. Surtout qu'à Paris, l'ancien du Zénith a vu sa cote remonter avec l'arrivée de Lionel Messi, lui qui était déjà proche de Neymar.