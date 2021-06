PSG : Paredes trop bien payé, Leonardo tranche

Dans : PSG.

Un départ de Leandro Paredes n’étant pas vraiment écarté par le PSG, la Juventus revient à la charge pour le milieu argentin.

L'Equipe l'assurait récemment : le PSG a besoin de vendre pour 80 ME à 100 ME sur ce mercato. Plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ comme Layvin Kurzawa, Abdou Diallo ou Colin Dagba. Mais les plus grosses valeurs marchandes parmi les joueurs potentiellement vendables sont Mauro Icardi et Leandro Paredes. Calcio Mercato dévoilait récemment que le salaire du milieu du PSG avait choqué Leonardo. Antero Henrique avait offert un pont d’or à Leandro Paredes, recruté en janvier 2019 au Zénith Saint-Pétersbourg pour 40 ME. Pour cette raison, le directeur sportif du PSG a inscrit le nom du milieu sur la liste des joueurs transférables. Selon Tuttosport, la Juventus est à l’affût.

Allegri apprécie Paredes

Dépendante d’Adrien Rabiot et Rodrigo Bentancur une bonne partie de la saison, la Juventus veut se renforcer au milieu. Massimiliano Allegri, de retour sur le banc des Bianconeri, a coché quelques noms parmi lesquels figure celui de Leandro Paredes. L’entraîneur italien apprécie beaucoup le profil de l’ancien joueur de la Roma. Un retour en Serie A est donc une hypothèse sérieuse pour Leandro Paredes. La Juventus s’était déjà fortement intéressée à lui lors de l’été 2020. Tuttosport explique tout de même que Mauricio Pochettino n’a toujours pas pris de décision concernant l’avenir de son compatriote. En fin de contrat en juin 2023, Leandro Paredes est estimé à 25 ME. Une somme en dessous de son prix d’achat, mais qui permettrait au PSG de ré-investir à des postes où le besoin se fait plus ressentir, encore plus avec l’arrivée de Georgino Wijnaldum au milieu.