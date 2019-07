PSG : Matuidi rêve d'un retour à Paris, Monaco ferme les yeux

Dans : PSG, Mercato, Serie A, Monaco.

Blaise Matuidi a beau avoir indiqué récemment qu'il n'envisageait pas de quitter la Juventus, il semble que dans la pratique il en soit autrement et que son agent, Mino Raiola, s'active pour lui trouver un nouveau club d'ici la fin du mercato. Pour le milieu international tricolore, l'idéal serait un retour au Paris Saint-Germain, et SoccerLink a précisé que Blaise Matuidi l'avait confié à certains de ses anciens coéquipiers au PSG. Mais ce lundi soir, le média spécialisé dans le mercato affirme que si le Champion du monde souhaite faire son come-back au Paris SG, la réciproque n'est pas vraie, Leonardo n'étant pas très chaud pour faire revenir Blaise Matuidi.

C'est dans ce climat que l'AS Monaco continue d'avancer ses arguments afin de convaincre le milieu de 32 ans, qui a encore un an de contrat avec la Juventus, de signer lors de ce mercato estival 2019. Des contacts seraient actuellement en cours avec le puissant agent de Blaise Matuidi afin d'essayer de parvenir à un accord. En signant avec le club de la Principauté, le joueur ferait son retour en Ligue 1, mais pas précisément là où le désire le plus. Et tout cela pour un montant estimé à 22ME.