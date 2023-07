PSG ‍: Paredes en Turquie, coup de théâtre ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Un accord semblait imminent pour le transfert de Leandro Paredes à Galatasaray mais le milieu du PSG pourrait finalement revenir en Italie.

Champion du monde avec l’Argentine en 2022, Leandro Paredes sort d’un prêt contrasté à la Juventus Turin. Titulaire en début de saison, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a ensuite été déclassé par Massimiliano Allegri, avec qui les rapports ont été très tendus.

Paredes ciblé par la Lazio Rome

La Juventus Turin a rapidement fait le choix de ne pas lever l’option d’achat à 20 millions d’euros pour recruter Leandro Paredes, dont le PSG veut se débarrasser cet été en raison de son copieux salaire et de l’abondance de joueurs au milieu de terrain au sein de l’effectif (Verratti, Danilo, Vitinha, Soler, Ruiz, Ugarte, Lee, Renato Sanches, Zaïre-Emery).

Comme pour Mauro Icardi, une solution avait été trouvée en Turquie avec un accord de principe entre le PSG et Galatasaray pour le transfert de Leandro Paredes moyennant 6 millions d’euros. Un bon accord pour Paris mais tout est remis en question selon Gianluca Di Marzio. Et pour cause, la Lazio Rome a fait son irruption au dernier moment dans le dossier Leandro Paredes et tente de détourner l’Argentin de Galatasaray. Le club romain aimerait récupérer le joueur du PSG sur le gong avec de compenser numériquement le départ de Sergej Milinkovic-Savic en Arabie Saoudite.

Un départ vers la Turquie reste possible

Selon le journaliste italien, qui s’est exprimé sur Sky Sports, il n’est pas assuré que la Lazio réussisse son coup mais les dirigeants transalpins font le maximum pour convaincre Leandro Paredes de rejoindre la Série A plutôt que le championnat turc. Ce rebondissement va en tout cas retarder la vente du joueur parisien, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour le PSG. Sauf si l’intérêt soudain de la Lazio permet de faire grimper les enchères et de récupérer plus que les 6 millions d’euros initialement prévus.