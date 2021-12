PSG-Madrid, le Real veut attaquer l'UEFA en justice !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Furieux de l'organisation du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Real Madrid pourrait attaquer l'UEFA devant le Tribunal arbitre du sport.

Il y avait un gros malaise ce lundi après-midi au siège suisse de l’UEFA suite à l’incroyable dysfonctionnement qui a contraint l’instance du football européen à annuler le premier tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pour expliquer ce grave bug, l’UEFA a pointé du doigt une société externe à ses services : « Suite à un incident technique sur le logiciel de l'un des prestataires de service externes qui indique aux officiels les équipes qui peuvent s'affronter, une erreur matérielle s'est produite au cours du tirage des 8es de finale de l'UEFA Champions League. Le tirage est donc considéré comme nul et sera entièrement refait ». Entre temps, le Real Madrid a fait savoir qu’il était furieux que son premier tirage, à savoir Benfica, était finalement annulé, les Merengue faisant remarquer que cela avait été la première affiche tirée au sort à 12h et qu’il n’y avait eu aucun bug à cet instant. Cependant, pour éviter d’ajouter de la confusion à la confusion, l’UEFA n’a pas tenu compte de la demande du club de Carlo Ancelotti.

Florentino Perez veut se venger de l'UEFA

There are surprises pic.twitter.com/cyjEEeYPof — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) December 13, 2021

Au deuxième tirage, c’est cette fois le Paris Saint-Germain qui est tombé sur le route du Real Madrid et forcément cela a encore attisé la colère de Florentino Perez. Selon AS, du côté madrilène, on serait fou de rage suite à ce double tirage, et cela pourrait rapidement se concrétiser. Khalifa ben Hamad Al Thanin, un cousin de l’Emir du Qatar qui a eu des infos de première main notamment dans plusieurs dossiers du mercato, affirme que le président du Real Madrid n’attendait que cela pour prendre à la gorge l’UEFA suite au fiasco de la Super League. Et même que le club pourrait déposer une plainte officielle devant le Tribunal Arbitral des Sports consécutivement à ce terrible fiasco du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Une attitude qui ne serait pas très glorieuse pour Florentino Perez, mais que le patron du Real Madrid serait prêt à assumer, quitte à remettre en cause son match face au PSG.