PSG ou Madrid, Mbappé n'inquiète pas Deschamps

Dans : PSG.

Même si Kylian Mbappé n’a pas encore fait de choix pour son avenir, Didier Deschamps n’est pas inquiet en vue de l’Euro.

Plus les jours passent, plus le dossier Kylian Mbappé devient chaud. Nasser Al-Khelaifi a tenté de repousser les courtisans, notamment le Real Madrid, ce lundi dans L’Equipe. Le président du PSG a assuré que l’international français ne quitterait « jamais » Paris. Le club de la capitale est prêt à tout pour retenir l’ancien joueur de Monaco, même à recruter Luis Campos pour remplacer Leonardo. Cette décision forte permettrait d’accélérer les négociations, d’autant que l’ancien directeur sportif du LOSC est pisté par Florentino Pérez. Pendant ce temps, Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en juin 2022, perd de la valeur. L’attaquant, libre dans un an, a les cartes en mains. Reste à savoir si cette situation incertaine peut peser sur son état d’esprit pendant l’Euro. Didier Deschamps s’est montré rassurant ce lundi face aux médias, dans des propos rapportés par Canal supporters.

Mbappé est tranquille selon Deschamps

« Kylian a été clair là-dessus. Il aura une décision à prendre, il la prendra quand bon lui semble. Il est sous contrat avec le PSG. Il est dans la tranquillité et la sérénité avec nous. Pour l’instant, il est focalisé avec l’équipe de France », a confié le sélectionneur de l’Équipe de France. Kylian Mbappé, premier buteur contre le Pays de Galle (3-0) mercredi dernier, sera évidemment déterminant dans la conquête d’un troisième Euro pour la France. Et à en croire les propos de Didier Deschamps, le joueur du PSG ne devrait pas se prononcer sur son avenir avant la fin de la compétition. La fameuse décision serait donc rendue publique mi-juillet, si les Bleus vont au bout.