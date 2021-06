Mbappé prisonnier du PSG, internet explose

Dans : Kylian Mbappé, PSG.

Les propos de Nasser Al-Khelaifi sur Kylian Mbappé ont eu un retentissement énorme du côté du Real Madrid où on estime que le joueur français est bloqué par le « Prison Saint-Germain ».

« Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. » En une seule phrase, le président qatari du PSG a mis le feu au mercato, du moins du côté madrilène. Car avec un manque de modestie assez étonnant, les supporters des Merengue avaient fini par croire que Kylian Mbappé était d'ores et déjà convaincu de rejoindre Karim Benzema en Liga et que Paris était juste-là pour encaisser le chèque que Florentino Perez aura accepté de payer. Le choc a été brutal pour eux, le choix des mots de Nasser Al-Khelaifi y étant évidemment pour beaucoup. Et quelques heures seulement après la déclaration du dirigeant parisien sur Mbappé, le hashtag #FreeMbappe est devenu viral en Espagne, mais également en France. Car de l’autre côté des Pyrénées, on estime que le Qatar force la main de son attaquant vedette dans ce dossier en refusant de négocier un possible départ.

Et forcément, les quotidiens sportifs proches du Real Madrid ont emboîté le pas ce lundi. « Mbappé, le PSG tend la corde », « Le PSG maintient sa position de force concernant l’avenir de Mbappé » lancent notamment Marca et AS. Mais sur les réseaux sociaux, bien chauffés à blanc par l’émission El Chiringuito TV, les fans de la Casa Blanca, y compris français, se déchaînent : « Tu peux pas détruire un rêve comme ça #FreeMbappe il aura raté sa carrière si il reste au PSG », « Mbappé est condamné à rester et mourir au PSG il peut dire au revoir à la ldc et le ballon d'or ». Probablement pas de quoi affoler Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé qui négocient depuis pas mal de temps sur la question d'une éventuelle prolongation au Paris Saint-Germain. Et le président qatari l'a montré dans le dossier Neymar, ce n'est pas la pression espagnole qui va l'impressionner.