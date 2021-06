PSG : Luis Campos recruté pour garder Mbappé ?

Dans : PSG.

Annoncé il y a quelques jours comme proche de l‘OGC Nice, une info démentie depuis, Luis Campos n’a toujours pas communiqué sur sa future destination. Pour le maître absolu du mercato, les offres ne manquent pas, son nom étant cité dans toute l’Europe. Mais ce lundi, Le Parisien affirme que du côté du Qatar on pense très sérieusement à faire venir Luis Campos au cas où il faudrait remplacer Leonardo. Même si Nasser Al-Khelaifi a vanté les qualités du directeur sportif brésilien, du côté de Doha on serait moins emballé par le travail de ce dernier. On l’a vu dans le passé, au PSG on peut vite passer de la catégorie « indispensable » à celle de « débarqué », et Leonardo ne serait pas au-dessus des règles du jeu mis en place lors du rachat du club de la capitale par QSI.

Le quotidien francilien a même un scénario rapide qui pourrait permettre à Luis Campos de rejoindre le Paris Saint-Germain, celui qui a géré le recrutement de Lille avec la réussite que l’on sait n’étant pas du tout opposé à une signature au PSG. « Il se verrait bien appartenir à l’équipe dirigeante impliquée dans la conquête de la première C 1 de l’histoire du PSG. À Doha, on se dit, peut-être, aussi que si Campos arrive, cela faciliterait les négociations avec Mbappé. Les deux hommes sont proches. Ils se sont côtoyés à Monaco où Campos avait alors tenu un rôle important dans le début de carrière professionnel de l’attaquant français », explique Harold Marchetti, lequel précise cependant que rien de concret n’a été fait concernant la venue de Luis Campos à Paris, mais que l’idée est dans l’air. De quoi laisser planer le mystère à la fois sur l'avenir de Leonardo au PSG, mais également sur la prolongation de Kylian Mbappé.