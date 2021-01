PSG : Offre refusée, la solidarité de Di Maria a ses limites

Dans : PSG.

Bientôt en fin de contrat au Paris Saint-Germain, Angel Di Maria négocie une prolongation. Les discussions avancent dans le bon sens mais pour le moment, les deux parties n’ont pas trouvé de terrain d’entente, notamment sur le plan financier.

Angel Di Maria a été rassuré ces dernières semaines. A l’approche de la fin de son contrat, l’ailier du Paris Saint-Germain avait de quoi douter de son avenir compte tenu de sa situation avec Thomas Tuchel. L’ancien entraîneur parisien, nouveau manager de Chelsea, l’avait relégué sur le banc des remplaçant et l’agaçait en accordant un traitement de faveur à Neymar et à Kylian Mbappé. Mais le contexte a visiblement changé depuis la nomination de son compatriote Mauricio Pochettino. L’international argentin a récupéré une place importante dans le onze de départ et semble désormais déterminé à prolonger.

C’est pourquoi les discussions se passent bien, relayait L’Equipe, qui évoquait un simple désaccord sur la durée du nouveau bail. Ce que confirme le site de Paris Fans. En effet, l’ancien joueur du Real Madrid voudrait prolonger pour deux saisons supplémentaires, alors que ses supérieurs ne lui proposeraient qu’une année plus une deuxième en option. A noter qu’il existerait un autre obstacle entre les deux parties, cette fois au niveau financier. Di Maria, actuellement payé 13 M€ bruts par an, accepterait de baisser son salaire annuel jusqu’à 11 M€ par solidarité. Mais refuserait de descendre jusqu’aux 8 M€ offerts par le Paris Saint-Germain. Pas de quoi remettre en cause une prolongation bien engagée et vivement souhaitée par les deux camps.