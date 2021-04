PSG : Neymar out 5 matchs, Paris tremble

Dans : PSG.

A peine de retour de blessure, Neymar a écopé d’un carton rouge à l’occasion du match entre le PSG et Lille samedi après-midi (0-1).

En plus de perdre un match déterminant dans la course au titre, le Paris Saint-Germain a perdu son meilleur joueur et cela pourrait bien avoir de lourdes conséquences dans les semaines à venir. Exclu en raison de deux gestes d’humeur sur Benjamin André puis sur Tiago Djalo, Neymar risque de manquer au PSG plusieurs matchs. Effectivement, selon les informations obtenues par Le Parisien, le Brésilien du Paris Saint-Germain ne devrait pas être suspendu un seul match. En raison d’un dossier déjà épais à la Ligue et d’une attitude toujours aussi limite, Neymar pourrait bien être sanctionné trois à cinq matchs dans le pire des cas par la commission de discipline de la LFP.

« Automatiquement, le Brésilien est suspendu pour la prochaine sortie du PSG en Ligue 1 à Strasbourg samedi prochain » indique le quotidien francilien afin de poser le décor, avant de poursuivre. « Mais la commission de discipline de la LFP devrait s’emparer du dossier au vu de l’attitude du Parisien et l’étudier mercredi. Selon les barèmes, il risque un à trois matchs de suspension supplémentaires. Il pourrait donc rater les matchs contre Strasbourg et Saint-Etienne en Ligue 1 puis le quart de finale de la Coupe de France le 21 avril ». Un scénario catastrophe n’est pas non plus à exclure. « Cela pourrait même être pire si la commission de discipline de la LFP considère les gestes de Neymar comme « bousculade volontaire » ou « tentative de coup ». Deux options envisageables au regard des événements sur le terrain et en dehors ». Outre ses gestes d'humeur sur le rectangle vert, Neymar pourrait donc également payer son attitude dans les vestiaires du Parc des Princes, quand plusieurs vigiles ont été contraints de le séparer du Lillois Djalo alors que les deux hommes tentaient d’en venir aux mains.