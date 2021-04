PSG : Neymar et Djalo ont failli se battre dans les vestiaires !

Dans : PSG.

Expulsés en fin de match, Neymar (PSG) et Djalo (Lille) se sont insultés et ont failli se battre dans les couloirs du Parc des Princes.

Il y avait de l'électricité de l'air samedi soir dans les ultimes minutes du choc entre le Paris Saint-Germain et Lille au Parc des Princes. Alors que Neymar et Djalo venaient de se faire expulser par Benoit Bastie, les deux joueurs se sont invectivés d'abord au bord du terrain, et le ton est encore monté une fois qu'ils sont entrés dans le couloir menant vers les vestiaires, la star brésilienne du PSG voulant clairement en découdre. Heureusement pour Neymar et Djalo, le personnel de sécurité a évité qu'ils se battent, Neymar et Dajlo étant visiblement à bout de nerfs.