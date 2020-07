PSG : Neymar ou Mbappé capitaine, l’idée germe !

Dans : PSG.

A l’issue de la saison sportive 2019-2020, Thiago Silva va officiellement quitter le PSG, après six années de bons et loyaux services.

Dès la fin du mois d’août, Thomas Tuchel va donc devoir nommer un nouveau capitaine. Bien évidemment, un choix logique semble s’imposer en la personne de Marquinhos. Mais selon les informations obtenues par Le Parisien, l’entraîneur allemand n’a pas encore définitivement tranché cette question importante pour l’avenir du club. Et le quotidien francilien croit savoir que trois autres joueurs figurent également dans la liste des joueurs susceptibles de devenir le prochain capitaine du Paris Saint-Germain. A commencer par l’enfant de Paris, Presnel Kimpembe, lequel a très récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2024 avec son club formateur.

Plus surprenant, il n’est pas non plus impossible de voir Neymar ou Kylian Mbappé avec le brassard de capitaine du PSG la saison prochaine. Vraisemblablement, le Brésilien et le Français ne devraient pas être nommés capitaine, mais l’un d’entre eux pourrait être désigné, à la surprise générale, vice-capitaine. Perçu aux yeux du monde entier comme la star du PSG, Neymar verrait sa position renforcée avec le brassard, ce qui serait également un geste fort envoyé aux autres équipes par Paris dans l’optique du mercato. Enfin, Kylian Mbappé a tout d’un futur leader, lui qui réclamait il y a plusieurs mois « plus de responsabilités » au Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir quels seront les choix de Thomas Tuchel, lequel pourrait changer de capitaine dès les finales de coupes nationales, malgré la présence pour ces matchs de Thiago Silva. Histoire d’amorcer le nouveau chapitre de l’histoire du PSG dès maintenant…