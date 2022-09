PSG : Galtier gravement accusé, il répond froidement

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Mercredi soir, Julien Fournier balançait une bombe sur Christophe Galtier concernant leur relation lorsqu'ils travaillaient tous les deux à l'OGC Nice. L'entraîneur du PSG a répondu sèchement et de manière énigmatique à son ancien collègue niçois.

« Très honnêtement, si j’explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s’est disputé, car c’est le mot, il n'entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe » avait déclaré l'ancien directeur sportif de Nice au micro de RMC Sport. Celui qui travaille désormais à Parme en Serie B laissait entendre que Christophe Galtier avait certaines choses à se reprocher. Le dirigeant français avait également expliqué que la relation entre les deux hommes a été mauvaise dès l'arrivée de Galtier chez les Aiglons. Face à cette attaque frontale, la réponse du coach parisien ne s'est pas faite attendre. Alors que le PSG reçoit l'OGC Nice le samedi 1er octobre, en conférence de presse, le technicien français n'a pas été tendre envers Julien Fournier.

Galtier énigmatique face à Fournier

🗣💬 "Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s'est disputés, il n'entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe. Ce sont des choses bien plus graves que le foot"



Julien Fournier revient sur sa relation chaotique avec Galtier à Nice. pic.twitter.com/wVjaDoNpB0 — After Foot RMC (@AfterRMC) September 28, 2022

« Il est prétentieux. Je ne suis pas surpris de la manière dont il s’est exprimé. Je ne suis pas surpris non plus, quand on est l’entraîneur du PSG, on a une grande exposition. Je ne veux pas me fatiguer sur tout ce qui peut se dire parce que la fonction fait que, automatiquement, on crée un débat. Sur la forme, je ne suis pas surpris connaissant le personnage. Voilà ce que j’ai à vous dire » a répondu Christophe Galtier qui n'est pas réellement revenu sur la pique lancée par Julien Fournier. L'ex-coach de Lille et de l'AS Saint-Étienne l'a dit à plusieurs reprises, il n'est pas surpris de cette attaque de l'ancien directeur exécutif de Nice. L'entraîneur parisien a été très tendu au moment d'évoquer cette polémique, avant de retrouver petit à petit son calme et de se concentrer sur les prochaines échéances à venir pour le PSG. Vivement que le sportif prenne le pas sur l'extra-sportif au sein d'un club parisien où les affaires et les polémiques se multiplient.