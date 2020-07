PSG : Thiago Silva reprend de volée cette folle rumeur

Dans : PSG.

Très à l’affut de ce qui se dit sur lui, Thiago Silva n’a pas laissé passer la dernière info à son sujet parue dans la presse italienne.

Ce lundi, TMW annonçait en effet un possible retournement de situation en ce qui concerne l’avenir du défenseur central brésilien. Faute de trouver un joueur de haut niveau à une valeur marchande qui correspond à ses moyens, le PSG aurait repris contact avec son capitaine pour lui proposer une saison de plus, et régler ainsi un épineux problème. Une solution à la Kurzawa qui permettait ainsi de limiter la casse au niveau du recrutement, même s’il fallait pour cela continuer à lâcher un gros salaire à l’ancien du Milan AC. Mais avec l’été complètement fou qui se prépare et l’accord rapidement trouvé pour prolonger le contrat de Thiago Silva pour deux mois, l’idée avait du sens.

Mais O Monstro l’a balayée d’un revers de manche. Dans la soirée, le défenseur central a ainsi rebondi sur la nouvelle de la reprise de contact avec sa direction pour un nouveau contrat, avec un message efficace sur Instagram : « Ce n’est pas vrai ». Un démenti net qui a aussi le mérite de montrer que le Brésilien ne veut pas se laisser perturber par de fausses rumeurs, et que pour lui comme pour le PSG, l’heure sera venue de se séparer à la fin de la saison actuelle. Pour Thiago Silva il n’y a vraiment aucun débat possible à ce sujet, qu’il ne faut pas donc plus remettre sur la table désormais.