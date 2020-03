PSG : Neymar offre du foot gratuit à un milliard d'enfants

Dans : PSG.

Exilé au Brésil durant la période de confinement en France, Neymar se mobilise pour aider à sa façon durant la crise sanitaire liée au coronavirus.

Certes, le n°10 du PSG a pris la décision de vivre cette crise loin de la France. Toutefois, Neymar tente à son échelle de venir en aide aux populations confinées durant cette période bien longue pour tout le monde. Sur son site internet, l’ancien attaquant du FC Barcelone a annoncé que sa BD « Neymar Jr Comics » serait disponible gratuitement durant l’intégralité du confinement, afin d’occuper le plus d’enfants possible en cette période sans école. Pour les parents, la moindre activité faisable en intérieur est bonne à prendre afin d’occuper les plus petits et ce sens, le geste de Neymar est à saluer.

« Avec environ un milliard d'enfants dans le monde actuellement hors de leurs salles de classe, les histoires multilingues peuvent être utilisées par les parents et les enseignants pour aider à rendre leurs cours de langue à distance plus amusants. Comme nous avons des histoires adaptées à tous les âges, des premiers lecteurs aux adolescents, cela peut être un excellent moyen pour les enfants et les parents de lire ensemble ou de pratiquer la langue étrangère de leur choix » a publié Neymar sur son site internet. Voilà une initiative qui peut paraître bien mineure à la vue des enjeux colossaux qui se jouent actuellement dans les hôpitaux du monde entier, mais qui prouve que Neymar se mobilise à l’échelle qui est la sienne pour aider les plus jeunes durant cette période de confinement très particulière. Le PSG et les fans du Brésilien sauront apprécier ce geste à sa juste valeur…