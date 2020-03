PSG : Neymar bloqué au Brésil, un risque énorme !

Dans : PSG.

Durant la période de confinement en France, indispensable afin d’enrayer la propagation du coronavirus, Neymar et Thiago Silva sont repartis d'urgence au Brésil.

Les deux joueurs du Paris Saint-Germain se sont envolés pour l’Amérique du Sud avec l’accord des dirigeants du PSG. Quelques jours plus tard, Edinson Cavani a pris une décision similaire en rentrant du côté de l’Uruguay. Des décisions que les joueurs du PSG et le club francilien pourraient bien regretter dans quelques semaines, quand il sera de nouveau possible de jouer au football en France. C’est tout du moins l’avis du milieu de terrain brésilien du FC Séville, Fernando. Interrogé par Radio Sévilla, il estime qu’il était bien plus sage de rester en Europe en raison de l’incertitude liée à l’évolution de la crise sanitaire en Amérique du Sud.

« J’ai exclu de rentrer au Brésil car je me sens en sécurité ici à Séville avec ma famille. Thiago Silva et Neymar ne savent même pas s’ils pourront rentrer en Europe car je pense que, malheureusement, le même problème (sanitaire) sera au Brésil dans quelques semaines. En Espagne, je pense que d’ici deux ou trois semaines, les infections vont baisser. Personne ne s’attendait à ce que le virus agisse ainsi » a expliqué l’ancien milieu de terrain de Galatasaray, pour qui la meilleure décision était assurément de rester en Espagne afin d’éviter un voyage au Brésil et une possible mise en quarantaine au retour en Europe, comme le PSG le redoute pour Neymar et Thiago Silva. Espérons pour Paris que ce scénario catastrophe, qui pourrait priver les deux joueurs de la reprise de l’entraînement et peut-être même de quelques matchs, ne se confirmera pas.