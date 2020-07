PSG : Neymar n'est rien comparé à Messi, Tebas fait mouche

Dans : PSG.

Dans une Liga où les polémiques se succèdent dernièrement, Javier Tebas est comme un poisson dans l’eau. Le sulfureux président de la LFP espagnole surfe sur la popularité de son championnat et tape sur tous les autres. Régulièrement interrogé sur le possible retour de Neymar au FC Barcelone, lui qui n’a toujours pas digéré cette fameuse arrivée au PSG pour le montant de sa clause libératoire en 2017, le dirigeant a bien fait comprendre récemment que cela n’était pas réalisable financièrement pour le FC Barcelone. Alors, plutôt que d’entretenir le mythe, Javier Tebas préfère se concentrer sur la réalité. Et il le fait avec son aplomb habituel, notamment lorsqu’il est question du grand évènement à venir de la Liga cet été par exemple.

« Ce que je préfère entre le retour de Neymar au Barça ou la possibilité que Xavi devienne le nouvel entraineur ? Je préfère que Messi reste en Liga », a lancé lors d'une conférence Javier Tebas, qui fait ainsi coup double. Non seulement il confirme à quel point l’Argentin, sextuple Ballon d’Or, est la grande star qui apporte une incroyable exposition à son championnat. Mais en plus il rebondit sur la polémique récente d’un possible départ de Lionel Messi en fin de saison, alimenté par des rumeurs sur sa lassitude devant les critiques à son égard et le comportement des dirigeants barcelonais. De quoi flatter l’Argentin dans le sens du poil, même si le fait que Xavi ou Neymar revienne à Barcelone ne serait clairement pas un frein à la volonté de Messi de rester aussi en Catalogne. A priori, l’Argentin est même très favorable à l’idée de revoir son compatriote brésilien du PSG, ou même son ancien coéquipier prendre les commandes de l’équipe.