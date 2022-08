PSG : Paris est magique, Galtier le Marseillais l'avoue

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ce samedi, Christophe Galtier entamera son mandat d'entraîneur du PSG en Ligue 1. Si son arrivée à Paris a pu surprendre c'est aussi parce qu'il est un vrai marseillais d'origine. Toutefois, cela ne l'a jamais empêché d'apprécier le club parisien et ce depuis longtemps.

Né à Marseille, formé à Marseille, joueur pour l'OM puis entraîneur adjoint. Le CV et le parcours de Christophe Galtier n'a jamais laissé présager d'une arrivée future au PSG, le club ennemi pour tout marseillais qui se respecte. Cependant, le technicien n'a pas hésité longtemps quand le club parisien est venu le chercher à Nice au début de l'été. Ni une ni deux, Galtier était intronisé entraîneur du PSG alors qu'au même moment de nombreux marseillais stressaient de voir l'enfant du pays, Zinedine Zidane, débarquer à Paris.

Galtier, amoureux secret du PSG

Le courant est vite passé entre le club parisien et le bouillant marseillais Christophe Galtier. Un mariage de raison ? Non, bien au contraire. Interrogé par le journal Le Parisien avant sa première en Ligue 1 à Clermont, Christophe Galtier a balayé d'un revers de main l'idée qu'il ne se sent pas heureux à Paris. C'était même un rêve pour lui de signer dans la capitale, un souhait inavoué et secret qu'il a à l'esprit depuis toujours.

Premier trophée pour Christophe Galtier au PSG ! 🏆❤️💙



Le premier d’une longue série ? 👀 pic.twitter.com/BSv2AoVm4n — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 31, 2022

« Avec 100 % d’honnêteté, j’ai toujours voulu entraîner le PSG. Demandez à mon environnement familial… Évidemment, en tant que joueur, j’ai joué quelques PSG-OM, il y a aussi eu de belles confrontations quand j’y étais adjoint. Mais pour un Marseillais, j’ai toujours eu un regard différent sur ce qu’était le Paris Saint-Germain. Il n’y a aucune volonté de séduire ou de faire de la com dans ce que je vous dis. Si je ne l’ai jamais dit avant, c’est parce qu’on ne m’avait jamais posé la question », a t-il confié. Pour le plus marseillais des Parisiens, il ne manque plus qu'une chose pour se faire pleinement adouber du Parc : remporter la Ligue des champions avec le PSG.