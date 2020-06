Liga : Après Neymar, Tebas climatise Cristiano Ronaldo

Dans : Liga.

Personnage très clivant du football espagnol, Javier Tebas défend la Liga bec et ongles, et il vaut mieux ne pas se mettre sur son chemin.

Les stars autrefois adulées peuvent prendre cher si elle ont le malheur de quitter le championnat espagnol. C’est le cas depuis trois ans pour Neymar, accusé de ne rouler que pour l’argent après avoir quitté le FC Barcelone pour le PSG. Ceci sans compter sur les critiques acerbes à l’encontre du Paris SG par la même occasion. Mais c’est un joueur encore plus historique que Neymar pour la Liga qui vient de prendre une dernière salve de la part du dirigeant de la LFP. A l’heure où Lionel Messi discute désormais d’une grosse prolongation de trois ans avec le Barça, Javier Tebas en a profité pour évoquer le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus Turin en 2018.

« Le départ de Cristiano n'a quasiment pas eu d'impact, car nous travaillons depuis plusieurs années pour faire en sorte que la marque soit au-dessus des joueurs. Mais le cas de Messi est différent, c'est le meilleur de l'histoire du football. Nous avons eu la chance de l'avoir dans notre championnat. Le départ de Messi aurait des conséquences et j’aimerais qu’il finisse sa carrière avec nous », a prévenu sur RAC-1 le dirigeant espagnol, qui ne sourcille pas quand CR7 s’en va, mais rêve de voir Messi finir à Barcelone, et donc dans son championnat. Il est vrai que la Liga, même sans la superstar portugaise, demeure largement le championnat le plus fort d’Europe à l’indice UEFA, même si au Real Madrid, la musique est différente depuis que Cristiano Ronaldo est parti. En effet, la Maison Blanche n’est clairement plus aussi impériale en Ligue des Champions, et peut, elle, pleurer l’incroyable soif de victoires de CR7.