PSG : Neymar met Leonardo sous pression

Pour Christophe Jallet, le comportement de Leonardo face à Lens s'explique par une pression capitale ressentie par le PSG à l'approche d'échéances très importantes.

Trois jours après la défaite contre Manchester City, le PSG devait réagir en Ligue 1 sous peine de voir le titre s'éloigner définitivement. Face à une équipe du RC Lens considérée comme la belle surprise de la saison, les Parisiens ont du s'employer et ont assuré le minimum en s'imposant 2-1. Mais au-delà de la performance des joueurs, c'est l'arbitrage qui a fait débat. Considérant que Jérôme Brisard ne protégeait pas suffisamment Neymar, Leonardo a carrément pété un câble en s'en prenant directement à l'arbitre. Sur le plateau du Canal Football Club, Christophe Jallet a trouvé des explications au comportement du Brésilien.

« C'est le contexte général qui fait que Leonardo est sous pression. Défaite en Ligue des Champions mercredi, ils sont à la lutte pour le titre mais ils n'ont aucune garantie de l'avoir. C'est une saison où ils peuvent gagner beaucoup de choses mais ils peuvent aussi ne rien avoir. Donc forcément c'est un moment de tension, à trois jours d'un match important, un jour où Neymar a subi beaucoup de fautes. Leonardo a eu vraiment peur de perdre Neymar sur cette rencontre pour une faute qu'on aurait pu éviter, ou que Neymar s'agace » a expliqué l'ancien joueur de l'OL et du PSG. Finalement, tout s'est plutôt bien terminé pour le PSG qui a remporté les trois points et qui pourra compter sur sa star pour le match retour face à Manchester City mardi soir. Concernant Kylian Mbappé, touché à la cuisse droite et forfait contre Lens, Maurico Pochettino s'est dit optimiste. Si les Parisiens espèrent réaliser l'exploit face aux Citizens, ils auront besoin de leur deux meilleurs joueurs en forme XXL, comme ce fut le cas sur la pelouse du Bayern Munich lors du quart de finale aller.