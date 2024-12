Ousmane Dembélé contre Luis Enrique, duel au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis le début de la saison, Luis Enrique se montre particulièrement exigeant avec Ousmane Dembélé, avec qui il entretient des rapports conflictuels comme le prouve la mise à l’écart de la star du PSG à Arsenal.

Avec le départ de Kylian Mbappé lors du dernier mercato, Ousmane Dembélé est devenu la nouvelle star du Paris Saint-Germain. L’ancien ailier du FC Barcelone a été amené à prendre le relai du capitaine des Bleus, notamment dans l’efficacité. Le miracle n’a cependant pas existé, Dembélé n’ayant marqué que cinq buts cette saison et aucun en Ligue des Champions. Une déception pour Luis Enrique, qui attend beaucoup plus de son numéro dix, à qui il a demandé en début de saison d’être le nouveau leader de son attaque. Les relations se sont rapidement tendues entre les deux hommes, à tel point que l’ancien Rennais a été écarté pour l’un des matchs les plus attendus du début de saison à Arsenal.

Luis Enrique s'attaque à la star du vestiaire du PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ousmane Dembélé (@o.dembele7)

Mais en s’attaquant à Ousmane Dembélé de la sorte, Luis Enrique a pris un risque énorme selon L’Equipe. Et pour cause, le quotidien national révèle dans son édition du jour que l’ailier droit de 28 ans est l’un des joueurs les plus populaires du vestiaire parisien. En ce sens, Luis Enrique a tout à perdre en se mettant à dos l’attaquant du PSG. « Dembélé est ce qui s'approche le plus près d'une star, dans l'effectif du PSG, mais la manière dont son entraîneur le gère ne peut pas lui plaire. Cela a des conséquences sportives, parce que Paris peut difficilement se passer du poids offensif de son attaquant international, et parce que Dembélé, comme Gianluigi Donnarumma, est très populaire dans le vestiaire parisien » relève Vincent Duluc dans les colonnes du quotidien national.

Et pour ne rien arranger, Luis Enrique a décidé de se passer d’Ousmane Dembélé au coup d’envoi du match du PSG à Auxerre vendredi, pour préparer le match face à Salzbourg pour lequel le n°10 parisien sera suspendu. Rien n’est définitif et tout peut encore s’arranger entre les deux hommes car la saison est encore longue et les échéances nombreuses. Mais en se froissant ainsi avec Ousmane Dembélé, le coach espagnol de 54 ans n’a surement pas eu l’idée du siècle.