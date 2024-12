Une offre à 130 millions, totale surprise au PSG

Dans : PSG.

Kolo-Muani sur le départ, le PSG vise un avant-centre cet hiver. Le retour de flamme pour Victor Osimhen est possible, mais il faudra faire face à une concurrence encore plus féroce, et plus riche, que prévue.

Bien conscient que le rendement offensif n’était pas digne d’un club prétendant au dernier carré de la Ligue des Champions, le PSG a décidé d’agir cet hiver. Randal Kolo-Muani devrait partir tant Luis Enrique ne compte pas sur lui, et le joueur passé par le FC Nantes, malgré son optimisme en début de saison, a bien saisi le message à force de squatter le banc de touche. De quoi ramener un ou deux joueurs offensifs de premier plan dans la capitale, tant l’idée est de corriger le tir alors que les dirigeants et le staff parisiens sont conscients que le mercato estival n’a pas donné les résultats escomptés.

L'argent peut convaincre Naples, pas Osimhen

Résultat, une cible déjà visée l’été dernier réapparait dans le viseur du PSG selon Il Mattino. Il s’agit de Victor Osimhen, qui a surpris tout le monde en débarquant sous la forme d’un prêt en Turquie, du côté de Galatasaray. Mais Naples va recevoir des propositions pour l’ancien joueur de Lille, et le dernier nom sur la liste risque d’en surprendre plus d’un. En effet, si Manchester United et le PSG rêvent du Nigérian, c’est aussi le cas d’Al-Hilal. La formation d’Arabie Saoudite sait qu'Osimhen ne rêve pas de rejoindre le Royaume du Golfe, mais entend néanmoins bien le faire changer d’avis avec des arguments incroyables, affirme la presse saoudienne.

Ce serait tout d’abord une offre de 130 millions d’euros pour faire comprendre à Naples qu’il faut casser son prêt en Turquie et le vendre à la formation de Riyad. Un transfert qui risque de faire saliver le président De Laurentiis, toujours aussi gourmand financièrement. Mais du côté de l’Italie, on affirme que toutes les offres du monde ne parviendront pas à faire craquer Osimhen, persuadé que son avenir est en Premier League, même s’il avait trouvé un accord personnel avec le PSG l’été dernier. Al-Hilal lui propose pourtant de multiplier par quatre son salaire déjà copieux en Italie.

Un dossier en tout cas plus bouillant que prévu, alors que Victor Osimhen semblait avoir décidé de disputer une saison en Turquie pour souffler devant sa situation complexe à Naples.