Mensonge en pleine interview, Mbappé s’est moqué du PSG

Dans son entretien accordé à l’émission Clique sur Canal+, Kylian Mbappé a notamment déclaré qu’il serait resté au Paris Saint-Germain si son frère Ethan le lui avait demandé. Des propos jugés peu crédibles.

Si Kylian Mbappé a eu le mérite de sortir du silence, son interview sur la chaîne cryptée n’a pas fait l’unanimité. L’attaquant du Real Madrid a parfois évité d’en dire trop et n’a pas abordé des sujets purement sportifs. Ses explications n’ont pas non plu convaincu les supporters du Paris Saint-Germain. Notamment en cause, les fausses excuses dénoncées par le journaliste Romain Beddouk.

💬 "Un faux mea culpa, un mensonge de plus, Mbappé a fait du Mbappé."



🔴🔵 @RomainBeddouk dans 100% PSG, le billet ➡️ https://t.co/UoDmpSJBoJ pic.twitter.com/1gFMddtDnq — France Bleu Paris (@francebleuparis) December 9, 2024

« Il fait un semblant de mea-culpa sur une thématique qui ne lui était pas forcément reprochée, a critiqué le chroniqueur de France Bleu Paris. Ça, c'est la spéciale Mbappé : s'excuser sur un truc qui n'a pas forcément de pertinence pour faire croire qu'il met de l'eau dans son vin. En l'occurence il dit regretter de ne pas avoir été assez expressif avec les supporters du PSG sur sa dernière année, parce qu'il aurait tout confondu entre ses différents contractuels et le soutien des fans. Sauf que personne ne lui reprochait de ne pas être expressif. »

« Non, les supporters du PSG lui reprochaient d'avoir menti en janvier 2024, en disant publiquement qu'un accord était trouvé entre le club et lui pour que toutes les parties s'y retrouvent, pour finalement partir libre l'été d'après et que seul lui s'y retrouve, a rappelé le spécialiste du club francilien. (…) Mais bon, on ne pouvait pas attendre de sa part un mea-culpa sur un mensonge puisqu'il a profité de l'interview pour mentir encore une fois. » Notre confrère fait cette fois référence à la déclaration de l’ancien Parisien selon laquelle il serait resté si son frère Ethan, non conservé par le PSG, le lui avait demandé.

« Mbappé ne nous manque pas »

« Il dit qu'il aurait abandonné son rêve de signer au Real Madrid pour permettre à son frère Ethan de rester au PSG… Ils pensent qu'on va gober ça ! Non, ça ne se serait jamais passé comme ça. Kylian Mbappé s'est moqué du PSG et de ses supporters une dernière fois dans une interview vendue comme un mea-culpa. Voilà pourquoi il ne nous manque pas. Parce que même en voyant les difficultés de l'équipe aujourd'hui, ses paroles nous rappellent qu'on ne voudrait jamais repartir dans le cirque qu'il nous imposait. Un cirque qui avait souvent pour victime le PSG », a lâché Romain Beddouk.