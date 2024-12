Barcola en perdition, le PSG reçoit un ordre

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG jouera ce mardi soir l'un des matchs les plus importants de sa saison face à Salzbourg en Ligue des champions. Bradley Barcola aura une belle carte à jouer, lui qui déçoit depuis quelques semaines.

A Paris, la pression monte avant le déplacement sur la pelouse de Salzbourg ce mardi soir en Ligue des champions. Le PSG n'a plus le droit à l'erreur et doit impérativement revenir d'Autriche avec les trois points de la victoire, sous peine de se voir éliminé de la course aux barrages. S'il y a bien un joueur qui jouera gros, c'est Bradley Barcola. L'ancien ailier de l'OL, qui avait réalisé un bon début de saison avec le club de la capitale, n'est plus que l'ombre de lui-même. La répétition des matchs de haut niveau et le manque de concurrence lui font défaut. Pour beaucoup de fans et observateurs du Paris Saint-Germain, le recrutement d'un autre ailier gauche cet hiver lors du marché des transferts est devenu obligatoire.

Barcola, du renfort est attendu

Ces dernières heures, Data'Scout a fait part de son avis concernant Barcola via X. Pour le compte spécialisé dans les statistiques, le PSG va en effet devoir apporter de la concurrence à l'international français au vu des chiffres récents : « L'ailier français traverse depuis début Novembre une période très compliquée, traversant les matchs dans l'indifférence, incapable de débloquer des situations Lui qui a été très rapidement mis sur un piédestal et considéré par certains comment le remplaçant idoine de Mbappé, force est de constater que son impact sur les rencontres importantes est encore trop faible pour mériter ce titre. Le mercato d'hiver serait le moment opportun pour lui apporter de la concurrence avec un profil d'élite qui lui permettrait de se déresponsabiliser et de retrouver un rôle dans l'effectif qui conviendrait mieux à ses performances actuelles ». Reste à savoir quel profil pourrait être le match parfait pour Luis Enrique, que l'on sait très exigeant sur le marché des transferts. D'ailleurs, sa relation avec Luis Campos se serait récemment détériorée.