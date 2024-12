LdC ‍: 3-0 à Salzbourg, le PSG revit enfin ‍!

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

6e journée de la Ligue des Champions :

Red Bull Arena, Salzbourg.

RB Salzbourg - PSG : 0-3.

Buts : Ramos (30e), Nuno Mendes (72e) et Désiré Doué (85e) pour le PSG.

Dos au mur, le Paris Saint-Germain a réussi à se défaire du RB Salzbourg (3-0) pour se replacer dans la zone des clubs provisoirement qualifiés pour la phase finale de la Ligue des Champions.

Ce mardi soir à Salzbourg, le club de la capitale française n’avait plus le droit à l’erreur après avoir perdu trois de ses six premiers matchs de C1. Pour continuer à croire en une qualification pour la suite de cette Ligue des Champions, le PSG devait absolument l’emporter ! Suite à un bon début de match, les Parisiens multipliaient les grosses occasions avec Ramos (10e, 24e), Lee (11e) ou Vitinha (12e). Et c’est finalement l’attaquant portugais, de retour de blessure et titulaire en pointe, qui délivrait tout Paris à la demi-heure de jeu. Après un centre de Barcola côté gauche et une remise de la tête d’Hakimi au deuxième poteau, Ramos s’arrachait en renard des surfaces pour tacler le ballon dans le but autrichien (0-1 à la 30e). Une ouverture du score qui récompensait la domination du PSG en première période.

GONÇALO RAMOS LANCE LE PSG ! 🔥



Le Portugais marque son premier but de la saison en Ligue des champions et fait craquer la défense de Salzbourg ⚽️#SALPSG | #UCL pic.twitter.com/yCczk71gTk — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 10, 2024

Au retour des vestiaires, le PSG cherchait à se faire peur en restant à la merci d’un exploit de Salzbourg, mais à vingt minutes de la fin, Nuno Mendes endossait le costume de sauveur ! Au terme d’une belle action collective lancée par Barcola et Doué, le latéral gauche portugais envoyait une reprise du gauche dans le petit filet opposé pour faire souffler tout en club (0-2 à la 72e). En fin de match, Doué tuait tout suspense en marquant son premier but sous le maillot parisien après une action collective de toute beauté (0-3 à la 85e).



DÉSIRÉ DOUÉ SE JOINT À LA FÊTE ET S'OFFRE SON PREMIER BUT AVEC LE PSG ! 🔥



Et quel énorme travail d'Hakimi 😳#SALPSG | #UCL pic.twitter.com/BWo8yKY28Y — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 10, 2024

Grâce à cette deuxième victoire de la saison en C1, le PSG grimpe d’une petite place au classement. Avec sept points en six journées, le club de Luis Enrique est donc provisoirement 24e de la phase de ligue de cette LDC, soit à la dernière place qualificative. Un premier pas important vers une libération qu’il faudra aller chercher avec les tripes en 2025 contre Manchester City puis Stuttgart.