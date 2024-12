Al-Khelaïfi a un coup de coeur au PSG, Luis Enrique le vire

Dans : PSG.

En grande difficulté sur le plan européen, le Paris SG ne donne pas l'impression d'être au niveau requis. Luis Enrique a pourtant presque choisi tous les joueurs recrutés par le club de la capitale.

Le PSG joue très gros ce mardi soir sur la pelouse de Salzbourg, avec une victoire obligatoire en Autriche sinon la qualification va être très sérieusement remise en cause. En dehors des 24 premiers clubs européens après cinq matchs, la formation de Luis Enrique a balbutié son football, et ne doit sa seule victoire qu’à un but heureux à la dernière seconde du match contre Gérone. Forcément, Luis Enrique est pointé du doigt et tout le monde se demande comment cette équipe a été construite, alors que Paris avait pour habitude de passer les poules sans trop d’encombres, même si ce fut parfois moins maitrisé.

Al-Khelaïfi était à fond sur Kolo-Muani

Ce mardi, Le Parisien se penche sur la façon dont le PSG s’est organisé cet été, et confirme que c’est bien Luis Enrique qui a eu totalement les commandes. Luis Campos a beaucoup proposé, mais l’Espagnol a eu le dernier mot et son importance a été grandissante. Néanmoins, Nasser Al-Khelaïfi a « validé toutes les recrues » de l’ère Luis Enrique, c’est à dire depuis l’été 2023. Le quotidien francilien précise même qu’il y a un joueur qui a été signé à l’initiative du président qatari, et il s’agit de Randal Kolo-Muani. Un recrutement de dernière minute sur un dossier à rallonge pour lequel le PSG a lâché plus de 80 millions d’euros.

Malgré cette touche présidentielle, cela n’a clairement pas donné à l’attaquant français un passe-droit ou une utilisation accrue. Dès la saison dernière, l’ancien nantais a été aligné avec parcimonie, et il est désormais totalement mis sur le côté par Luis Enrique. Un choix sportif qui étonne, car le coach du PSG préfère jouer sans avant-centre, ce qui ne lui réussit pas vraiment, plutôt que d’utiliser le vice-champion du monde 2022. Mais Nasser Al-Khelaïfi sait au moins ce qu’il en est pour ses initiatives personnelles au mercato, qui sont de moins en moins nombreuses. Le dirigeant qatari ne risque pas vraiment de s’en offusquer. Car comme le précise L’Equipe, si à une époque il était très proche des joueurs qu’il avait fait recruter et cela lui était reproché, il s’est totalement détaché de ce rôle. Impossible pour les derniers arrivants d’avoir encore de l’influence en appelant Al-Khelaïfi, comme ce fut le cas il y a quelques années, et de court-circuiter le coach.