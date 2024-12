Nico Williams au PSG, le Barça lâche un scoop

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été dernier, le PSG a jeté toutes ses forces dans la bataille pour tenter d’attirer Nico Williams. La star de l’Euro 2024 avec l’Espagne a finalement fait le choix de rester à Bilbao… avant un probable départ en juin prochain.

Auteur d’une belle saison en Liga en 2023-2024, Nico Williams a confirmé lors de l’Euro en s’imposant comme le joueur le plus dangereux de l’Espagne. Avec son compère Lamine Yamal, le natif de Pampelune a traumatisé les défenses européennes dont celle de l’Equipe de France. Sans surprise, l’ailier de l’Athletic Bilbao a ensuite fait partie des joueurs les plus courtisés du mercato. Le FC Barcelone, Chelsea ou encore le Paris Saint-Germain ont tenté de le recruter alors que sa clause libératoire était seulement de 60 millions d’euros. Mais le joueur de 22 ans a pris la décision de rester dans son club formateur, probablement pour la dernière année.

L’été prochain, le PSG sera de nouveau là pour tenter de récupérer cet immense talent du football espagnol, même si son début de saison 2024-2025 est plus décevant (2 buts, 5 passes décisives). Et le PSG a de vrais espoirs de rafler la mise si l’on se fie aux informations du site E-Noticies. Interrogé par le média espagnol, une source au sein du FC Barcelone affirme que désormais, le club blaugrana n’est plus intéressé par Nico Williams. Ailier anglais de 20 ans évoluant au Borussia Dortmund, Jamie Bynoe-Gittens est la nouvelle cible du FC Barcelone au poste d’ailier gauche.

Le Barça offre Nico Williams sur un plateau au PSG

Déjà auteur de 9 buts et de 4 passes décisives sous les couleurs du BVB, celui qui brille notamment en Ligue des Champions a totalement fait oublier Nico Williams au sein du club barcelonais. La question est maintenant de savoir si le PSG va profiter de ce revirement de situation pour faire le forcing dans le dossier Nico Williams. L’occasion est en tout cas magnifique pour le Paris Saint-Germain de revenir à la charge et de tenter de convaincre l’international espagnol, pendant que le Barça a lancé l’assaut sur une nouvelle piste offensive. L’été dernier, Luis Enrique avait fait le forcing pour la venue de Nico Williams, un joueur qu’il a rapidement côtoyé avec la Roja et il n’y a pas de raison que le coach du PSG ait changé d’avis sur Nico Williams.