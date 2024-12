McCourt met les millions, la DNCG applaudit l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Comme l’ensemble des clubs professionnels, l’Olympique de Marseille est passé devant la DNCG pour présenter ses comptes à mi-championnat. Selon plusieurs médias unanimes sur le sujet et notamment RMC, l’épreuve a été bien passée par le club provençal, qui a le feu vert pour continuer sa saison sans être embêté par des restrictions sur la masse salariale ou les transferts. Frank McCourt a « fait le nécessaire pour que les comptes soient à l’équilibre », affirme de son côté RMC, ce qui a permis d’effacer la saison précédente très négative sur le plan financier, et celle en cours sans Coupe d’Europe et les grosses primes qui vont avec, en plus de la billetterie. Cette future bonne nouvelle, qui devrait être officialisée dans la soirée, va permettre à l’OM d’avoir les mains libres au mercato. Et pour cela, le club olympien peut remercier Frank McCourt d’avoir encore mis la main à la poche.