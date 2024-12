Le PSG est malade, la preuve tombe à Salzbourg

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Nouveau déplacement européen pour le PSG, mais cette fois-ci, ce n'est pas Arsenal ou le Bayern. Résultat, pour la première fois depuis longtemps, le parcage des supporters parisiens ne sera pas plein.

Avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions, il y a deux matchs en plus pour tout le monde puisque la phase de saison régulière comprend 8 rencontres. Le PSG va bien avoir besoin de cette rallonge pour aller chercher une place pour les barrages, étant donnée sa forme actuelle sur le plan européen. Les défaites contre Arsenal, l’Atlético de Madrid et le Bayern Munich ont fait très mal, et il faut désormais s’imposer à Salzbourg pour rectifier le tir et rester dans la course. Brest l’a bien fait, et les Autrichiens ne sont pas des ténors de cette Ligue des Champions. Le PSG va donc devoir enfin sortir une prestation digne de ce nom. Mais une fois n’est pas coutume, le parcage des supporters parisiens ne sera pas plein pour cette rencontre.

Info @francebleuparis le parcage prévu à la Red Bull Arena de Salzbourg pour les parisiens n'affiche pas complet. Seulement 800 fans dont 350 Ultras du PSG sont attendus pour #RBSPSG (la billetterie reste ouverte mardi, le parcage peut accueillir initialement 1.500 supporters). — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) December 9, 2024

France Bleu Paris, qui suit de près l’actualité du club de la capitale, annonce en effet que le parcage prévu à la Red Bull Arena comprenait 1500 places. Ils ne sont pour le moment que 800 a avoir acheté un billet, dont 350 ultras. Il y a certes des circonstances atténuantes car le trajet est long et des chutes de neige sont attendues en plus des températures négatives, mais les supporters du PSG avaient pour habitude, dans tous les matchs européens, de remplir quoi qu’il en coûte le parcage réservé à chaque déplacement. Ce n’est plus le cas, et ni la forme de la formation de Luis Enrique, ni le prestige de l’adversaire et ni la météo n’ont du inciter les fans parisiens à prendre l’avion ou le train pour suivre ce match pourtant décisif.