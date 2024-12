Le PSG est nul, Daniel Riolo tabasse Paris

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Après la victoire du Paris Saint-Germain à Salzbourg, Daniel Riolo persiste et signe. Pour lui, la formation de Luis Enrique n'est toujours pas au niveau attendu.

Face au RB Salzbourg, le Paris Saint-Germain jouait son avenir en Ligue des champions. Une nouvelle déconvenue aurait largement compromis ses chances de se qualifier pour la suite de la compétition, au moins via les barrages. Finalement, trois buts inscrits et un clean sheet plus tard, les hommes de Luis Enrique sont retournés chez eux le sourire aux lèvres. Cette victoire doit servir d'exemple pour les prochaines échéances, dont un match important au Parc des Princes face à l'OL lors de la prochaine journée de Ligue 1. Malgré la large victoire parisienne en Autriche, Daniel Riolo n'est toutefois toujours pas convaincu par le niveau de jeu affiché par le club de la capitale.

Daniel Riolo tacle encore le PSG

🗣️ @Danielriolo sur la victoire du PSG à Salzbourg : "Ce soir le PSG respire et la victoire va faire du bien mais avec ce niveau là, je ne suis pas sûr que tu gagnes contre City, même le City du moment. Le PSG n’est pas encore une très bonne équipe." #RMCLive pic.twitter.com/yIYW88N51a — After Foot RMC (@AfterRMC) December 10, 2024

« Avec le niveau que le PSG a en ce moment, tu ne bats même pas un City malade. Le PSG n'a pas un bon niveau. Au niveau du terrain, derrière... même ce mauvais Salzbourg a réussi à se créer des brèches où tu te dis que si c'est un bon attaquant, il va peut-être au bout. Si on est tout à fait lucide et objectif, on continue de s'ennuyer. En face, c'était super faible. Il y a des joueurs... c'est vraiment pas terrible. Collectivement, ça va. Mais le meilleur joueur, celui qui crée le plus, c'est Hakimi. Je ne trouve pas que la prestation soit dingue. Mais il fallait se faire du bien, il fallait respirer un peu à cause de la pression autour du club. Montre (face à l'OL) que ça va un petit peu mieux », a lâché Daniel Riolo dans l'émission « After Foot », qui n'est pas certain que le niveau actuel du PSG lui permette de faire jeu égal avec les cadors européens. Il retient toutefois le positif d'un tel résultat compte tenu du contexte.