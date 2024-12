OM ‍: Elye Wahi refuse de partir ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Roberto De Zerbi et l'OM ne sont pas satisfaits du niveau de jeu d'Elye Wahi, gros investissement offensif de cet été. Le joueur, lui, se voit s'imposer à Marseille.

Les millions d’euros partent presque en fumée à chaque match, mais les bons résultats de l’OM permettent à Elye Wahi de ne pas trop vivre sous la pression du Vélodrome. Acheté cet été pour 25 millions d’euros alors qu’il sortait d’une saison moyenne au RC Lens, l’attaquant français ne parvient pas à s’imposer à Marseille. Et un mois après avoir annoncé qu’il restait son titulaire car il l’aimait et avait confiance en lui, Roberto De Zerbi a tranché et a fait de Neal Maupay son numéro 2 en pointe désormais. Un déclassement qui pose question, car Wahi est arrivé avec l’étiquette de 25 ME dépensés collée au cou, et le salaire qui va avec. Il reste désormais à savoir s’il rejoindra le rang des Vitinha, achetés bien chers mais vite refilés en Italie, ou bien qu’il prendra son temps pour éclore comme ont pu le faire des joueurs comme Gomis, Gignac ou Aubameyang plus récemment.

Réunion décisive en janvier

Passer des critiques aux vivats, Elye Wahi en rêve et fait tout pour y parvenir. Même s’il a parfois été pointé du doigt pour son implication à l’entrainement, notamment en début de saison quand il n’avait pas de concurrence réelle, l’ancien de Montpellier a depuis mis les bouchées doubles. Son enthousiasme lors des récentes victoires en Ligue 1 a permis de voir qu’il ne boudait pas son plaisir malgré son rôle de numéro 2. Et cela se traduit aussi par son désir pour la suite de la saison. Selon L’Equipe, Elye Wahi a mis les choses au clair et il n’a aucune intention de quitter l’OM prématurément. Pas de départ envisagé cet hiver, et c’est aussi la version des dirigeants. Outre l’aspect sportif de devoir rechercher un autre attaquant alors qu’il n’y a qu’un match par semaine de prévu, c’est aussi sur le plan financier que le club phocéen serait perdant, car il sera impossible d’en tirer un prix correct après six mois décevants.

Les prochaines semaines seront néanmoins déterminantes, car le quotidien sportif souligne qu’une discussion entre ses agents et les dirigeants marseillais aura certainement lieu début janvier pour faire le point sur sa situation.