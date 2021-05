PSG : Leonardo craque en direct contre l'arbitre !

Dans : PSG.

Leonardo a eu des soucis dans le passé avec les arbitres dans le couloir du Parc des Princes. Ce samedi, le directeur sportif du PSG s'en est cette fois pris à Jérôme Brisard en parlant de Neymar.

Les années passent et Leonardo semble toujours avoir autant de mal à gérer ses nerfs. Alors oui, le Paris Saint-Germain pouvait s’estimer pénalisé de ne pas avoir eu un penalty en fin de match suite à une faute sur Neymar, mais le club de la capitale ayant gagné, le directeur sportif du PSG pouvait faire l’économie d’un coup de colère qui lui vaudra probablement une suspension. Dès la pause, Leonardo avait déjà fait savoir à Jérôme Brisard, qui officiait pour le match Paris-Lens, que la star brésilienne n’était pas assez « protégée ». Mais après la rencontre, le dirigeant parisien est directement venu s’exprimer face à l’arbitre dans une scène saisie par Canal+.

Pour Leonardo, Jérôme Brisard n’a pas bien fait son travail et ce n’est pas la première fois. « Si tout le monde parle avec vous, c’est qu’il y a une raison. Ce n’est pas possible que 20 personnes voient une chose et vous non. A la fin c’est toujours « moi je sais, moi je fais », mais vous ne faîtes pas, et ça se complique toujours pour rien. A chaque fois que ça se passe, c’est vous », a lancé un Leonardo ulcéré, mais qui cette fois ne s’est pas trop approché physiquement de l’arbitre.