PSG ‍: L'incroyable message d'amour d'Al-Khelaifi à Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A ceux qui pensaient que Luis Enrique était en danger au Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi a répondu directement.

Le PSG a joué et sauvé une première balle de match en Ligue des champions en allant s'imposer mardi soir à Salzbourg. Le club de la capitale jouait très gros, et son entraîneur encore plus. Même si Luis Enrique a signé pour deux ans de plus sur le banc du Paris Saint-Germain, ce qui doit encore être officialisé, le technicien espagnol savait qu'en cas de nul ou de défaite, et donc d'élimination du Paris Saint-Germain, son avenir était en jeu.

Le Qatar l'a prouvé dans le passé, prolongation de contrat ou pas, au PSG, on n'hésite pas à virer un entraîneur dès que la situation se tend sportivement. Cependant, Luis Enrique est visiblement un des chouchous de Nasser Al-Khelaifi, puisque dans la foulée de la victoire (0-3) en Autriche, le président qatari du PSG a dit tout le bien qu'il pensait de son entraîneur. Un message très franc et qui va permettre à Luis Enrique de passer des fêtes de fin d'année tranquillement en famille.

S'exprimant dans les couloirs de la RedBull Arena, Nasser Al-Khelaifi avait des trémolos dans la voix après la performance du PSG. « Le coach va rester avec nous. On a construit un projet pour longtemps et avec lui, il le sait, tout le monde le sait, vous aussi, vous le savez. J'entends des choses sur lui, mais je ne peux pas toujours me répéter. J'ai confiance en lui, c'est un très bon coach, c'est même le meilleur du monde », a expliqué le président du Paris Saint-Germain, qui maintient fermement sa confiance en Luis Enrique à ce stade de la saison. Et cela avant même de savoir si le Paris Saint-Germain se qualifiera pour la suite de la Ligue des champions.