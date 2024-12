Osimhen au PSG, le Qatar va payer deux fois

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

A la recherche d'un attaquant de pointe, le Paris Saint-Germain aurait toujours un œil sur Victor Osimhen. Le prix à payer pour le recruter cet hiver est d'ailleurs connu... et costaud.

C'est un secret de polichinelle. Le Paris Saint-Germain a absolument besoin d'un attaquant au sens du but inné. Un joueur qui occuperait la pointe de l'attaque et qui créerait une concurrence forte à ce poste. L'été dernier, le club parisien était apparemment prêt à tout pour recruter Victor Osimhen, mais Luis Enrique avait mis son véto sur le recrutement d'un numéro 9. Plusieurs mois plus tard, et malgré le retour de Gonçalo Ramos, buteur mardi soir à Salzbourg, il semblerait que l'Asturien soit revenu sur sa position devant le manque de réalisme certain de ses joueurs offensifs. En ce sens, la presse italienne confie que le PSG suit toujours de très près la situation de l'international nigérian.

Victor Osimhen au PSG, cette fois, c'est la bonne ?

Gazzetta : Le #PSG toujours sur les traces de Victor #Osimhen pour janvier, son nom est revenu fort en France la semaine passée. Deux clauses existent pour le recruter dès janvier : une de 75M en faveur du Napoli, une pour rompre son prêt en faveur de Galatasaray 🗞️ pic.twitter.com/fzJGdmDUWY — GuillaumeMP (@Guillaumemp) December 11, 2024

Nombreux étaient ceux qui voulaient voir Victor Osimhen au Paris Saint-Germain. Après un été mouvementé, le joueur a finalement pris la direction de Galatasaray sous la forme d'un prêt. Malgré tout, le Napoli semble désormais enclin à le laisser définitivement partir en cas d'offre intéressante. Selon la Gazzetta dello Sport, le PSG penserait encore à la star du Nigéria. Cette saison, il a inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives en 13 apparitions. De quoi attiser les convoitises. Pour le recruter cet hiver, il faudra toutefois mettre la main à la poche.

Le quotidien sportif italien affirme que Victor Osimhen possède deux clauses bien différentes dans son actuel contrat. Une première qui implique qu'il faut payer la somme de 75 millions d'euros au Napoli pour le recruter pour de bon. Une deuxième d'une plus faible valeur qu'il faut payer à Galatasaray afin que le club turc accepte de casser le prêt. Alors que les Azzurri sont à la recherche d'un défenseur central, de telles liquidités pourraient pousser la direction à enfin lâcher son joueur.