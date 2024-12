PSG ‍: Coups de feu et cambrioleurs en fuite, frayeur chez Lucas Hernandez

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Ce mardi 10 décembre 2024, le domicile de Lucas Hernández a été visé par une tentative d'intrusion. Heureusement pour lui, la société de gardiennage qui surveille sa maison a répondu présente.

C'est malheureusement devenu monnaie courante. Dès que les footballeurs partent en voyage pour un match à l'extérieur, ils sont susceptibles d'être victimes de cambriolages. Les malfaiteurs vont même parfois plus loin en séquestrant les habitants de la maison. Ce fut notamment le cas à l'été 2023, alors que Gianluigi Donnarumma et sa femme, qui étaient ligotés et sous la menace d'une arme, avaient vu leurs ravisseurs repartir avec un très gros butin. Chez les joueurs du Paris Saint-Germain, ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'un cambriolage était recensé. En 2021, Marquinhos, Ángel Di María, Mauro Icardi et Sergio Rico avaient vécu de pareils actes. Selon RTL, Lucas Hernández est le dernier en date.

Lucas Hernández cambriolé pendant son voyage en Autriche

PSG : Lucas Hernandez va reprendre les entraînements collectifs https://t.co/DT3RjSBY6k — Foot01.com (@Foot01_com) November 14, 2024

Pour le compte de la 6e journée de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain affronte ce mardi 10 décembre le RB Salzbourg, en Autriche. Loin de chez lui, Lucas Hernández n'était pas chez lui, avec sa compagne, au moment de la tentative d'intrusion. RTL révèle qu'en début de matinée, cinq individus ont pénétré dans la propriété du joueur du PSG. Terrifiée, sa femme s'est rapidement réfugiée dans une annexe de leur maison dans le jardin.

Heureusement pour le couple, les malfaiteurs n'ont pas eu le temps d'agir. La société de gardiennage qui s'occupe de la surveillance de la maison de Lucas Hernández aurait tiré des coups de feu – apparemment à blanc -, pour effrayer les cambrioleurs. A l'heure actuelle, aucun préjudice autre que moral n'est à noter. Les auteurs, eux, sont toujours en fuite et recherchés par la gendarmerie, conclut la radio généraliste.