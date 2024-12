L'ASSE joue son avenir au mercato, Gazidis a compris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sauvée par ses prestations à Geoffroy-Guichard, l'AS Saint-Etienne a pris le bouillon dimanche dans le Chaudron face à l'OM. Les nouveaux propriétaires n'ont plus choix.

Les supporters stéphanois ont beau avoir fait le maximum dans les tribunes, leur équipe a sombré corps et âmes face à l'Olympique de Marseille. Et sans un Larsonneur plutôt bien inspiré, l'addition pouvait être nettement plus lourde pour les Verts. Résultat, si l'ASSE s'en tirait grâce à ses performances à domicile, ce n'est pas le cas cette fois, et une semaine après le naufrage à Rennes, cette défaite contre l'OM laisse l'équipe d'Olivier Dall'Oglio à la 16e place, synonyme de barrage, avant un déplacement à Toulouse le week-end prochain. Présent à Geoffroy-Guichard pour assister au match ASSE-OM, Ivan Gazidis a bien compris que sans un mercato d'ampleur en janvier prochain, le challenge de se maintenir sera compliqué à réussir. Les nouveaux propriétaires de l'AS Saint-Etienne s'étaient montrés prudents après la reprise du club, mais ils doivent désormais admettre que sans renforts, le pire est à venir.

L'ASSE est dans le dur, mais veut se renforcer

Et Le Progrès le confirme, du côté de Kilmer Sports on ne restera pas inactif lors de la prochaine fenêtre des transferts en janvier. « Ivan Gazidis, présent pour cette affiche de gala, n’avait sûrement pas besoin de ce match pour l’apprendre. Il a d’ailleurs bien l’intention de recruter cet hiver et le board stéphanois ne devra pas se tromper s’il veut s’extirper d’un mauvais wagon dans lequel il est pour l’instant solidement installé », prévient Thibault Auclerc, journaliste pour le quotidien régional stéphanois. Avec un seul point pris à l'extérieur, l'AS Saint-Etienne sait qu'il lui faudra progresser dans l'ensemble des secteurs pour se redresser au classement, et sans un mercato ambitieux, ODO risque de rapidement payer le prix des résultats en berne des Verts. Le mois de janvier risque d'être chaud dans el Forez.