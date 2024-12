Un nouveau gardien cet hiver, le PSG a cinq pistes ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Enrique n’est pas convaincu par ses gardiens Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov à tel point que le PSG pourrait créer la surprise en recrutant à ce poste dès le mercato hivernal.

La gestion des gardiens au Paris Saint-Germain, c’est quelque chose et cela n’a pas fini de faire parler. Titulaire indiscutable il y a encore quelques semaines, Gianluigi Donnarumma est désormais contesté. Les performances de l’international italien en Ligue des Champions ont fait craquer Luis Enrique, qui a notamment mis l’ancien gardien de l’AC Milan sur le banc face au Bayern Munich. Problème pour le PSG, son remplaçant Matvey Safonov n’est guère plus convaincant. C’est justement la raison pour laquelle le champion de France en titre envisage de recruter un nouveau gardien dès le mercato hivernal, si l’on se fie aux informations de PSG Inside Actu.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Diogo Costa (@diogomcosta99)

Selon le compte X spécialisé, l’idée est de recruter un gardien expérimenté afin d’apporter de la stabilité et de la concurrence à ce poste, si possible dès le mois de janvier. Pour cela, une short-list a été dressée par Luis Campos et en haut de celle-ci, on y retrouve Diogo Costa, l’excellent gardien de la sélection portugaise et du FC Porto. Mais ce dossier ne sera pas simple car il s’agit actuellement de l’un des gardiens les plus convoités en Europe. Très bon à l’Euro avec la Géorgie, Giorgi Mamardashvili est également suivi par le PSG, lui qui évolue dans un club en très grosse difficulté au FC Valence.

Le PSG adore Diogo Costa et Mamardashvili

Ces deux pistes semblent prioritaires à Paris, mais d’autres gardiens sont suivis de près : Lucas Chevalier (Lille), Anatoliy Trubin (Benfica) ou encore Bart Verbruggen (Brighton). Les dirigeants parisiens se creusent les méninges pour enfin résoudre un problème de plus en plus handicapant avec ce poste de gardien de but où la fiabilité et la stabilité font défaut à Luis Enrique. Reste maintenant à voir si le PSG trouvera son bonheur et surtout, si un transfert dès cet hiver sera envisageable pour l’un des gardiens cités. Car dans les différents cas de figure, on imagine très mal Porto, Valence, Lille, Benfica ou Brighton se séparer de son gardien titulaire en pleine saison. A moins que le Paris Saint-Germain envoie des offres insensées sur le plan financier, ce qui n’est tout de même plus une tendance forte ces derniers mois avec Luis Campos.