PSG ‍: Hernandez de retour, Luis Enrique prévient Kimpembe

Ce mardi soir en Ligue des champions, le PSG se déplace sur la pelouse de Salzbourg. Lucas Hernandez est convoqué pour cette rencontre très importante, lui qui revient depuis peu d'une longue blessure.

Le PSG n'aura pas d'autre choix que de gagner ce mardi soir sur la pelouse de Salzbourg, sous peine de dire adieu à ses chances de qualification pour les barrages de la Ligue des champions. Les joueurs de Luis Enrique sont plus que jamais sous pression avant ce déplacement de la plus haute importance en Autriche. Pour tenter de faire un résultat, le PSG pourra compter sur les services d'un revenant, en la personne de Lucas Hernandez. Blessé depuis la fin de la saison dernière, l'international tricolore a été pris dans le groupe par Luis Enrique. Ce qui n'est pas le cas par exemple d'un autre Français revenu récemment : Presnel Kimpembe.

Lucas Hernandez, Luis Enrique est catégorique

En conférence de presse ce lundi, Luis Enrique a rassuré sur l'état de forme de Lucas Hernandez, tout en affirmant qu'il ne ferait pas de cadeaux à un joueur s'il ne le sentait pas à 100% : « Quand un joueur se blesse, on pense surtout au joueur et pas au sportif. Cela fait 10 ou 15 jours qu'il est avec nous et qu'il travaille dur. S'il a été convoqué, c'est qu'il est capable de jouer parce que je n'ai pas pour habitude de faire cadeau d'une convocation ». Une déclaration forte de l'entraineur parisien qui rassurera sur la condition physique de Lucas Hernandez mais qui a le mérite d'être claire concernant la situation de Presnel Kimpembe. Il se disait ces derniers jours que le champion du monde 2018 ne comprenait pas ses absences dans le groupe, étant revenu aussi de blessure. Luis Enrique n'est donc pas entièrement satisfait des séances proposées par Kimpembe.