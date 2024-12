Le PSG vendu par le Qatar, ils en rêvent ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Que serait le championnat de France sans le Qatar, qui a transformé le PSG en une machine à gagner les titres ? Certains rêvent de découvrir cela.

La rumeur relayée par L'Equipe récemment de la volonté du Qatar de vendre le PSG a très rapidement été démentie. Nasser Al-Khelaïfi a profité d’une prise de parole devant les médias pour expliquer que cette question n’avait jamais été abordée, et que les investissements, pour le mercato, pour le nouveau centre d’entrainement et même pour le futur nouveau stade, démontrent que QSI n’a pas fini d’injecter des centaines de millions d’euros dans le PSG. Même si cela fait croitre sa valeur et qu’une partie du club a été vendue à un fonds d’investissement américain, l’Emirat compte bien garder le contrôle de cette vitrine importante dans le paysage français, mais aussi du football mondial. Et ce n’est pas la tendance plus négative, avec moins de stars et moins de passion autour du club, qui semble capable de faire changer d’avis le Qatar.

Cette continuité ne fait néanmoins pas le bonheur de tout le monde. Dans un dossier sur cette question des investissements copieux de QSI au PSG, Le Point en profite pour se faire l’écho de plusieurs acteurs du championnat de France qui regrettent cette domination sans partage. « Depuis plusieurs années, certains acteurs du football français espèrent secrètement que le Qatar lâche du lest sur le PSG afin que la Ligue 1 redevienne compétitive. Depuis son arrivée en France il y a maintenant treize ans, QSI a vu le titre lui échapper à seulement trois reprises, en 2012, 2017 et 2021 », souligne l’hebdomadaire, qui pondère toutefois cet avis en soulignant que le Paris SG version Qatar ne pouvait pas être responsable de tous les maux. « Si le PSG n'est pas responsable des échecs de recrutement de l'OM, des déboires financiers de l'OL ou encore de la descente aux enfers des Girondins de Bordeaux, beaucoup estiment que le championnat perd de son intérêt face à un mastodonte qui partirait avec plusieurs longueurs d’avance », fait comprendre Le Point, pour qui le manque de suspense rend guère passionnant le feuilleton de la Ligue 1.

De là à expliquer le désamour constaté ces derniers mois, et les audiences faiblardes, il y a encore de la marge. Surtout que le Qatar fait aussi des efforts par le biais de sa chaine BeIN Sports, qui porte la Ligue 2 à bout de bras par exemple.