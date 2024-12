Luis Enrique humilie Luis Campos, tempête au PSG

Dans : PSG.

Les tensions entre Luis Campos et Luis Enrique sont une vraie source d’inquiétude pour l’état-major du PSG, qui surveille de très près la relation désormais orageuse entre les deux hommes car l’ambiance est tendue.

Il y a encore quelques semaines, Luis Campos et Luis Enrique formaient un duo complémentaire et complice au Paris Saint-Germain. Le coordinateur sportif et l’entraîneur marchaient main dans la main, sur le mercato et sur la gestion de l’effectif, sans aucune ombre au tableau. Lorsque le départ de Kylian Mbappé a été confirmé, les deux hommes ont tissé un lien fort. Mais ces derniers jours, la relation semble se dégrader entre le dirigeant portugais et l’entraîneur espagnol. Un élément a tout fait basculer selon L’Equipe : la prolongation de contrat signée fin septembre par Luis Enrique, désormais lié au PSG jusqu’en 2027 tandis que Luis Campos est lui en fin de contrat en juin prochain et n’a toujours pas prolongé.

Depuis sa prolongation, Luis Enrique a changé, se montrant de plus en plus fermé et autoritaire, comme le démontre sa gestion très critiquée en interne d’Ousmane Dembélé, qui a notamment été écarté pour le déplacement à Arsenal. La répartition des tâches a évolué au PSG à tel point que désormais, la voix de Luis Campos « porte peu » selon le quotidien national. Luis Enrique a totalement exclu son coordinateur sportif de tout processus de décision et ne lui montre plus vraiment de considération. La crispation est immense pour le Portugais, déçu de voir que le Paris SG a officialisé la prolongation de Luis Enrique mais pas la sienne, ce qui le place désormais en position de faiblesse par rapport à l'ex-sélectionneur de la Roja.

Luis Enrique a refusé Osimhen et Gyökeres

Cette situation fait par ailleurs ressortir des vieilles rancoeurs, notamment en ce qui concerne le dernier mercato. L’été dernier, le Portugais a fait des pieds et des mains pour convaincre son entraîneur de recruter un attaquant et lui a notamment soumis les noms de Victor Osimhen et de Viktor Gyökeres. Luis Campos s’est heurté à un mur, Luis Enrique refusant catégoriquement la venue de tout numéro neuf. Un refus qui, quelques mois après, suscite encore la colère du coordinateur sportif au vu des difficultés de l’équipe en Ligue des Champions sur le plan offensif.

L'ambiance est devenue électrique au PSG

Le clash n’est pas encore là, mais l’ambiance est devenue électrique et c’est à se demander si un départ de Luis Campos n’est pas l’issue attendue dans ce dossier. Nasser Al-Khelaïfi « regarde les choses de loin » et refuse pour l’instant de prendre position. Ces derniers jours, le président du PSG a parlé avec Luis Enrique et Luis Campos et sait donc pertinemment quelle est la nature de la relation actuelle entre les deux hommes. Mais à ce jour, le Qatari prône l’union sacrée, sans vouloir écarter l’un ou l’autre. Jusqu’à quand ? C’est toute la question.