Un crack XXL joue au PSG, Salzbourg est effrayé

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir, le PSG joue très gros sur le terrain de Salzbourg en Ligue des champions. L'équipe autrichienne se méfie néanmoins beaucoup du club de la capitale et de certains de ses joueurs, comme Fabian Ruiz.

Le PSG n'a plus d'autre choix que de gagner ce mardi soir à Salzbourg s'il veut continuer de croire en sa présence en barrages de Ligue des champions. Le club de la capitale est plus que jamais mis sous pression avant sa rencontre en Autriche. Luis Enrique est attendu au tournant, tout comme ses joueurs. Plus que jamais, le PSG aura besoin de retrouver de l'efficacité. C'est le cas en attaque mais aussi dans les autres secteurs de jeu. Salzbourg le sait, même si le club autrichien a peur des individualités parisiennes. Ce n'est pas l'entraîneur de Salzbourg, qui a été l’adjoint de Jürgen Klopp à Liverpool pendant neuf saisons, qui dira le contraire.

Fabian Ruiz terrifie l'entraîneur de Salzbourg

Devant les micros, Pepijn Lijnders n'a en effet pas tari d'éloges sur... Fabian Ruiz, qu'il trouve très impressionnant, au moment de répondre à la question d'un journaliste sur l'Espagnol : « Vous avez aussi Neves et Vitinha au milieu, et ils permutent beaucoup, ils sont à la fois flexibles et créatifs. Mais Ruiz… Quel joueur, quel physique il apporte aussi à l’équipe… Je le suis depuis très longtemps, j’ai toujours gardé un œil attentif sur lui… Mais bon, vous pourriez aussi demander si c’est Ramos qui jouera, ou Asensio, ou Kolo Muani ? Ils ont beaucoup d’options dans chaque secteur de jeu ». Une sortie qui fera plaisir à l'ancien du Napoli, même si elle a de quoi surprendre dans la capitale. En effet, depuis quelque temps maintenant, beaucoup de fans et observateurs du PSG veulent tourner la page Fabian Ruiz, qu'ils estiment loin des standards du projet francilien.