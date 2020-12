PSG : Neymar, Messi, un chantage honteux au mercato ?

Dans : PSG.

Depuis les déclarations de Neymar au sujet de Messi mercredi soir, le nom de l’Argentin revient en boucle au PSG.

A la sortie du match entre Paris et Manchester United en Ligue des Champions, le Brésilien a fait savoir qu’il souhaitait impérativement rejouer avec Lionel Messi dès la saison prochaine. Cela tombe bien, cette volonté de la part de Neymar est réciproque selon Josep Maria Minguella, l’ancien agent de Lionel Messi, interrogé ce dimanche par Le Parisien. « Leo a aussi envie de rejouer avec Neymar. Le désire est mutuel. Cela fait plusieurs années qu’il essaye de faire revenir Neymar au Barça. A plusieurs reprises, il l’a suggéré à ses dirigeants » a notamment fait savoir l’ex-représentants de La Pulga.

Neymar prêt à prolonger à une condition ?

Assurément, les dirigeants du Paris Saint-Germain vont s’activer dans les prochains mois afin de boucler la venue de Lionel Messi, d’autant plus que le Ballon d’Or sera libre à l’issue de la saison. Dans ce dossier, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi auront cependant une énorme pression puisque selon les informations livrées par Duncan Castles dans le Transfer Windows Podcast, la prolongation de Neymar au PSG serait conditionnée à la venue de Lionel Messi. En effet, l’international brésilien, sous contrat avec Paris jusqu’en juin 2022, a fait savoir à ses dirigeants qu’il était beaucoup plus probable qu’il accepte une prolongation en cas de venue de Léo Messi dans la capitale française. Par ailleurs, le journaliste anglais croit savoir qu’un agent contacté par Jorge Messi a d’ores et déjà entamé des discussions avec le PSG dans l’optique d’une signature au mois de juin prochain. Ce dossier bouillant fait déjà beaucoup parler, et nul doute que cela ne va pas aller en diminuant si l’avenir de Neymar dépend effectivement de la venue de Lionel Messi…